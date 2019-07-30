Москва, , 16:05 — REGNUM

Акция оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в центре Москвы, — не что иное, как заранее спланированные «массовые беспорядки». Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Никаких заявок на проведение мероприятия не поступало, никто не спрашивал и даже не пытался», — отметил градоначальник.

Что касается применения силы к митингующим сотрудниками полиции, то такие действия со стороны стражей порядка Собянин назвал адекватными.

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«Они (митингующие — прим. ИА REGNUM ) вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватным», — подчеркнул мэр столицы, добавив, что сотрудники полиции и Росгвардии «выполняли свой долг».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля несистемная оппозиция пыталась провести в Москве у здания мэрии несанкционированный митинг протеста, однако им помешали правоохранители. Наблюдались небольшие стычки сотрудников правопорядка с протестующими, пострадали два гвардейца. Полиция задержала более тысячи человек, большинство их которых были отпущены в тот же день. По факту неудавшегося митинга возбуждено уголовное дело.

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