Оренбург, , 16:04 — REGNUM

В администрации Оренбурга принято кадровое решение, согласно которому с 30 июля начальником муниципального управления пассажирского транспорта назначен Виктор Шестаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

До назначения в горадминистрацию Шестаков работал генеральным директором, директором по производству и строительству ООО «СК «Уралмаркет». Согласно информации, опубликованной на сайте компании, ООО СК «Уралмаркет» является представителем многих компаний специализирующихся на выпуске теплоизоляционных материалов.

Напомним, пост главы управления пассажирского транспорта освободилось в конце 2018 года. На увольнении Дмитрия Анисимова настояла прокуратура. Она заявила о нарушении законодательства о муниципальной службы, отметив, что опыт чиновника не соответствует занимаемой должности. Согласно должностной инструкции, назначенец должен иметь высшее образование, стаж муниципальной службы не менее четырёх лет или стаж работы в отрасли пассажирского транспорта не менее пяти лет. Анисимов не имел стажа работы в сфере пассажирского транспорта.

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