Таллин, 30 июля 2019, 16:02 — REGNUM
Российское посольство в Таллине посоветовало министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу сначала разобраться с нарушениями прав «неграждан», прежде чем комментировать внутриполитическое события России. Соответствующее заявление было размешено на странице дипломатического представительства в социальной сети Facebook.
В своем заявлении посольство подчеркнуло, что ценит проявленный интерес главы МИД Эстонии к событиям внутриполитической жизни Российской Федерации и в частности Москвы. При этом выразило надежду, что такой пристальное внимание будет также уделено и проблемам «неграждан» Эстонии.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с заявлением в связи с несанкционированным митингом, прошедшим в Москве 27 июля, когда произошли задержания митингующих.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «статус «негражданина» был придуман в Прибалтике, чтобы отделять русских, которые переехали в эти страны из других республик СССР в период между 1940 и 1989 годом. Они являются людьми с «особым правовым статусом». С точки зрения юридических прав «неграждане» от граждан отличаются на 80%.
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Согласно резолюции Европарламента «О ситуации с фундаментальными правами в ЕС (2013−2014)», полмиллиона проживающих в ЕС лиц без гражданства (апатридов) являются жертвами дискриминации. Данное решение касается примерно 500 тысяч постоянных жителей Евросоюза, из них 350 тысяч проживают в Латвии и Эстонии. Россия неоднократно указывала Евросоюзу на недопустимость наличия массового безгражданства постоянных жителей прибалтийских республик.