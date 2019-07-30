Вильнюс, , 15:59 — REGNUM

На встрече 29 июля нового президента Литвы Гитанаса Науседы с лидерами парламентской оппозицией тема досрочных парламентских выборов или правительства-меньшинства обсуждалась из-за возможного исключения из правящей коалиции фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), пишет сегодня, ссылаясь на собственные неофициальные источники, портал литовской газеты Lietuvos rytas.

Вальдемар Томашевски Vtomasevski.lt

Издание пишет, что якобы Науседа рассматривает возможность, что ИАПЛ-СХС выйдет из коалиции из-за нежелания лидера этой партии Вальдемара Томашевского входить в исполнительную власть. По сведениям портала, в канцелярии президента располагают информацией, что Томашевски до последнего тянул с подписанием коалиционного соглашения из-за личного нежелания идти во власть, считая, что за год до парламентских выборов это ухудшит позиции партии. Однако остальные члены ИАПЛ-СХС якобы убедили лидера партии подписать коалиционное соглашение.

Однако при этом ИАПЛ-СХС достались портфели министерства транспорта и МВД. Якобы Науседа желает сохранить на посту министра транспорта Рокаса Масюлиса, в связи с чем его не устраивает передача этого министерства ИАПЛ-СХС. Что касается МВД, то кандидатура Ярослава Наркевича, которую выдвинули литовские поляки, и вовсе неприемлема лично Науседе, пишет издание, которое предполагает, что Томашевски намеренно выдвинул в министры именно Наркевича, зная, что Науседа его не утвердит, тогда появится формальная возможность заявить, что литовские поляки честно согласились войти в правящую коалицию, работать в правительстве, но после их согласия появились искусственные барьеры, которые исключают такую возможность.

Именно из-за этого, продолжает Lietuvos rytas, новый президент Литвы и подстраховывается, заранее обсуждая вероятность либо досрочных выборов, либо работы нынешнего правительства без ИАПЛ-СХС, то есть в условиях парламентского меньшинства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля Гитанас Науседа провёл переговоры с парламентской оппозицией, на которых в том числе обсуждалась тема внеочередных парламентских выборов. По словам советника президента Повиласа Мачюлиса, такой сценарий «маловероятен», но «в политике всё бывает». После подписания нового коалиционного соглашения правящие стремятся сменить трёх министров в правительстве — сельского хозяйства (портфель должен достаться социал-трудовикам), транспорта и МВД (оба портфеля должны достаться ИАПЛ-СХС).