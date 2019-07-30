Душанбе, , 15:49 — REGNUM

Послы Индии, Австралии и Эфиопии вручили верительные грамоты первому заместителю министра иностранных дел Таджикистана Хусраву Нозири, сообщили 30 июля в МИД республики.

Во время встречи таджикистанский дипломат обсудил текущее состояние и перспективы развития отношений с тремя странами в двустороннем формате. Послом Индии в Таджикистан назначен Вирадж Синх, Австралии — Грейм Михан, Эфиопии — Гирм Темесген Баркесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля посол Таджикистана в Индии Султон Рахимзода встретился с президентом Индийского совета по культурным связям Винай Прабхакаром Сахасрабудхе. Стороны обсудили развитие отношений в сфере культутры.

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