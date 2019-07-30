Москва, , 15:46 — REGNUM

Проект русскоязычного канала на Украине прежде всего представляет ценность для тех, кто будет получать финансирование за его развитие. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Страна, которая полностью ликвидировала всю систему социальной защиты и сказала, что денег нет ни чернобыльцам, ни пенсионерам, ни ветеранам, ни для кого. Но для создания такого проекта — есть», — заявил Килинкаров.

«Это хороший проект, вкусный, наверное. С точки зрения финансовой — наверное, очень-очень вкусный проект. Кто-то возглавит», — добавил он.

В то же время, по его мнению, с точки зрения своего прямого предназначения такой телеканал совершенно бесперспективен.

«По поводу телевидения: уже они абсолютно чётко заявили, что никакого собственного контента у них нет и они понимают, что сделать это будет достаточно сложно. Они считают, что могут создать этот проект, попросить у тех телеканалов, которые работают на территории Украины, чтобы они им якобы бесплатно передавали свой контент», — добавил Килинкаров.

29 июля глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о намерении украинских властей запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.