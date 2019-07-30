Москва, , 15:32 — REGNUM

Всемирный канал на русском языке, который планируют запустить на Украине, не сможет создавать оригинальные продукты и наверняка окажется провальным. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«По поводу телевидения: уже они абсолютно чётко заявили, что никакого собственного контента у них нет и они понимают, что сделать это будет достаточно сложно», — заявил Килинкаров.«Они считают, что они могут создать этот проект, попросить у тех телеканалов, которые работают на территории Украины, чтобы они им якобы бесплатно передавали свой контент, который мог бы быть использован для трансляции на этом телеканале», — подчеркнул он.

Особенно странно канал будет выглядеть на фоне закона о госязыке, который вступил в силу на Украине в июле, и согласно которому национальное вещание на «иностранных языках» (включая русский) серьёзно ограничивается: продолжительность таких передач не должна превышать 10% от суточного вещания.

«Абсурдность самой идеи заключается в том, что как его будут транслировать на территории Украины? Как они это будут обосновывать?» — добавил Килинкаров.

29 июля замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко анонсировал новый телеканал на Украине, которые будет вести вещание на русском языке. По его мнению, с его помощью Украина сможет бороться «как за умы украинцев, так и за умы россиян».