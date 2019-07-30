Киев, , 15:29 — REGNUM

На Украине необходимо завершить формирование объединенных территориальных громад (ОТГ) перед тем как проводить досрочные местные выборы. Об этом 30 июля заявил на брифинге в Киеве руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, пока на Украине нет юридического механизма для проведения досрочных местных выборов.

«Местные перевыборы невозможны досрочно без принятия соответствующего закона. Конфигурация такого закона мне пока еще непонятна. Плюс у нас еще есть незавершенная реформа местного самоуправления. В части ОТГ выборы прошли, в части не прошли. По логике законодательства было бы абсолютно логично закончить формирование ОТГ, а потом провести перевыборы во всех ОТГ в новой реальности, в новом местном самоуправлении. Будет ли принято такое решение? Нужен диалог с депутатами. Все они имеют свои мысли», — сказал Богдан.

При этом он выразил сомнения относительно того, что новый созыв парламента заработает до 1 сентября. Богдан напомнил, что Центральная избирательная комиссия сформирует окончательный состав парламента после завершения судебных процессов, которые проходят по итогам парламентских выборов.

«Наверное, она не успеет начать работу к 1 сентября. Это будет зависеть не от нас, это будет зависеть от большого количества судебных процессов», — добавил Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля ЦИК Украины получила протоколы с мокрыми печатями от всех 199 окружных избирательных комиссий (ОИК). «ЦИК принял оригинальные протоколы об итогах голосования окружной избирательной комиссии одномандатного округа №69 (Закарпатская область). Приняты оригинальные протоколы об итогах голосования от всех 199 ОИК», — сообщила пресс-служба ЦИК. По данным ЦИК, явка на парламентских выборах составила 49,84%.По итогам обработки 100% электронных протоколов, в Раду проходят: партия «Слуга народа» (43,16%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05%), «Батьківщина» (8,18%), «Европейская солидарность» (8,10%), партия «Голос» (5,82%).