Москва, , 15:25 — REGNUM

Либертарианская партия отказалась от участия в акции незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу, запланированную на 3 августа, поскольку вариант проведения мероприятия на улице Академика Сахарова, который согласовала мэрия, их не устраивает. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.

«Мы прекратили переговоры (с мэрией Москвы), потому что нам предлагают только Сахарова. Мы отозвали заявление и отказались от участия в акции 3 августа», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Москвы согласовала проведение митинга внесистемной оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 3 августа. Заявку на проведение протестного митинга подавала Либертарианская партия. При этом они требовали предоставить им для митинга Лубянскую площадь.

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Мэрия согласовала митинг оппозиции только на проспекте Академика Сахарова, однако руководство Либертарианской партии ответ не устраивает. Будет ли это означать, что оппозиция снова захочет устроить несанкционированный митинг, или же согласится на проспект Сахарова — пока непонятно.

Напомним, 27 июля оппозиция пыталась устроить несанкционированный митинг перед зданием московской мэрии. Участники незаконной акции начали провоцировать полицейских и нападать на них, в результате стражи порядка были вынуждены задерживать нарушителей закона. Всего были задержаны более тысячи человек, большинство из которых выпустили в этот же день.

Отметим также, что в последние дни внесистемная оппозиция с помощью своих митингов пытается оказать давление на Московскую городскую избирательную комиссию, чтобы та зарегистрировала на выборах в Мосгордуму в качестве кандидатов ряд граждан, среди которых в том числе ближайшие соратники оппозиционного блогера Алексея Навального.

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