Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM

Председатель муниципалитета «Гражданка» и кандидат в депутаты в том же МО от «Единой России» Наталия Вайцехович пытается снять с выборов свою соперницу, дочь зарегистрированного кандидата в губернаторы Петербурга Галию Амосову. Иск зарегистрирован Калининским районным судом, как следует из картотеки. Дата рассмотрения пока не назначена.

Галия Амосова идет на выборы от «Справедливой России». Отметим, ее отец, депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов, несколько месяцев назад покинул «Яблоко», основал «Движение демократического обновления», но на выборы губернатора Санкт-Петербурга баллотируется от партии «Гражданская платформа».

Ранее другой единоросс Никита Коверкин сумел через суд снять с выборов МО «Гражданка» лидера «Движения демократического обновления» Сергея Назарова. В целом единороссы подали уже десятки исков к муниципальным избиркомам (ИКМО) с целью добиться отмены регистрации своих соперников из других партий и самовыдвиженцев.

Накануне Октябрьский районный суд отказал представителям «ЕР» в удовлетворении иска о снятии нескольких кандидатов в МО «Коломна» вопреки «бюрократическому браку», который допустил местный избирком, подводя выдвиженцев под суд. Более того, суд потребовал от ИКМО «Коломна» снова рассмотреть заявления этих выдвиженцев, а Горизбиркому вынес частное определение.

В случае с МО «Гражданка» Наталия Вайцехович уже обратилась в суд с 18 исками с требованиями снять с выборов своих соперников. Ей удалось убрать из бюллетеней трех кандидатов от «Яблока»: Татьяну Орлову, Максима Яковлева и Тимура Гедеванишвили.

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