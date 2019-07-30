Москва, , 15:19 — REGNUM

В предложении Киева привлечь США и Турцию для возвращения Крыма, собственно, ничего принципиально нового нет, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Попытки позвать больших дяденек из США для того, чтобы они наказали «плохую Россию» предпринимаются украинскими властями уже не первый год. Проблемой остается лишь метод, которым можно наказать Россию настолько сильно, чтобы она вообще стала эти вопросы обсуждать хотя бы с самой Украиной, не говоря уж о третьих странах.

«Необычно выглядит разве что идея привлечь к переговорам Турцию. Отношения Турции и США сейчас не в лучшей своей фазе, так что подключение её к процессу лишь добавит неопределенности.

Но, очевидно, что Турция в данных переговорах может выступать лишь в качестве патрона крымских татар, поскольку от территориальных претензий на Крым, в отличие от, скажем, Аджарии, Турция уже неоднократно отказалась в прежних договорах с Россией и СССР», — пояснил эксперт.

Получается, что Киев готов в случае возврата ему Крыма даже допустить ограничение своего суверенитета на данной территории, официально признав право Турции вмешиваться в дела полуострова и в дальнейшем.

«Не очень уж привлекательная для турок конфетка, особенно с учетом того, что в Крыму, вероятно, будут размещены американские военные базы. Но подход новых украинских правителей к суверенитету демонстрируется очень выпукло. В духе — «що не зьим, то понадкусаю», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины могут инициировать создание международной площадки для «обсуждения статуса Крыма» с участием европейских стран, а также Соединенных Штатов и Турции.

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