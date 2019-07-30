Москва, 30 июля 2019, 15:19 — REGNUM
В предложении Киева привлечь США и Турцию для возвращения Крыма, собственно, ничего принципиально нового нет, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Попытки позвать больших дяденек из США для того, чтобы они наказали «плохую Россию» предпринимаются украинскими властями уже не первый год. Проблемой остается лишь метод, которым можно наказать Россию настолько сильно, чтобы она вообще стала эти вопросы обсуждать хотя бы с самой Украиной, не говоря уж о третьих странах.
Получается, что Киев готов в случае возврата ему Крыма даже допустить ограничение своего суверенитета на данной территории, официально признав право Турции вмешиваться в дела полуострова и в дальнейшем.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины могут инициировать создание международной площадки для «обсуждения статуса Крыма» с участием европейских стран, а также Соединенных Штатов и Турции.
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