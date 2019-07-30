Рим, , 15:13 — REGNUM

Лидер правоцентристской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони в эфире Radio 24 во вторник, 30 июля, предложила «Лиге» Маттео Сальвини выйти из правящей коалиции и после досрочных выборов сформировать новую коалицию — правоцентристскую.

С большой долей вероятности для формирования такой коалиции понадобятся голоса лишь этих двух партий, что касается еще одной правоцентристской силы — партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, то там должны «многое объяснить» в своем политическом поведении и сотрудничестве с оппонентами правых, считает Мелони.

Нынешняя коалиция была сформировано в мае 2018 года, в нее входит антиэлитное «Движение 5 звезд» (33% голосов на национальных выборах) и «Лига» (17%). Около двух третей постов в правительстве принадлежат «Движению», но возглавляет кабинет министров компромиссная фигура.

В настоящее время рейтинг «Лиги» составляет около 38%, вместе с двумя другими правыми партиями Сальвини может рассчитывать более чем на 50% голосов, однако для формирования коалиции при некоторых условиях две партии смогут обойтись без поддержки Берлускони.

Конфликт между двумя партиями нынешней коалиции начался зимой 2019 гола, в преддверие выборов в Европарламент, и продолжается до сих пор. Поводами для конфликта становились вопросы о мигрантах, налогах, автономии регионов, скоростных железных дорогах и множество других.

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