Вильнюс, , 15:10 — REGNUM

Литовские консерваторы сегодня, 30 июля, отправили на имя премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса письмо, в котором предлагают последнему отказаться от «принципа партийности» и номинировать на пост еврокомиссара от Литвы Далю Грибаускайте как лицо «наиболее опытное во внутренних и внешних процессах и политике в ЕС, с высокой международной репутацией», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящий момент в Литве в качестве кандидата представителя страны в Еврокомиссии упоминается нынешний министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс. Его выдвинули правящие в Литве крестьяне-зелёные, однако новый президент Литвы Гитанас Науседа отказался автоматически соглашаться с выбором правящих и заявил, что определиться после личной встречи с Синкявичюсом. Премьер Сквернялис заявлял, что власти будут стремиться получить в Еврокомиссии позицию еврокомиссара, отвечающего за вопросы энергетики, экономики или по охране границ. Грибаускайте ранее называли одном из претендентов, чтобы возглавить всю Еврокомиссию, однако главой ЕК стала немка Урсула фон дер Ляйен.

Сама Грибаускайте до своего 10-летнего президентского срока уже возглавляла в Еврокомиссии комиссариат, отвечающий за финансовую и бюджетную политику ЕС. Туда её делегировало правительство Альгирдаса Бразаускаса почле того, как в 2004 году Литва вступила в ЕС. Грибаускайте стала первым еврокомиссаром от Литвы. После неё в ЕК работал бывший министр финансов Альгирдас Шемета, а сейчас свой срок полномочий завершает бывший министр здравоохранения Витянис Андрюкайтис.