Милан, Италия, , 15:05 — REGNUM

Лидеры правящих партий Италии пока не пришли к компромиссу по вопросу о снижении и унификации ставок подоходного налога, передает информагентство ANSA во вторник, 30 июля.

Предложенный «Лигой» Маттео Сальвини проект предполагает, что ставка НДФЛ будет снижена до 15% для всех граждан, чей годовой семейный доход не превышает 55 тыс. евро.

Лидер второй правящей партии — «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо во вторник заявил, что если «Лига» найдет выпадающие 30 млрд евро в бюджет, то «Движение» поддержит проект, в противном случае — нет.

Сальвини при этом в очередной раз заявил, что «Лига» считает проект унификации и снижения ставок НДФЛ важнейшей финансовой реформой.

При некоторых обстоятельствах этот конфликт может стать поводом для распада правящей коалиции, при таком сценарии «Движение» уйдет в оппозицию, а «Лига» сформирует правительство с другими правыми партиями.

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