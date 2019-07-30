Вильнюс, , 15:04 — REGNUM

Департамент тюрем Литвы направил литовскому порталу 15min.ltзаявление, в котором опровергает слова литовского политзаключённого Альгирдаса Палецкиса о фактически пытках в тюрьме. Палецкис ранее написал три открытых письма из тюрьмы и отдельное в редакцию 15min.lt, где рассказал, что ему не позволяют встречаться с родными, его здоровье ухудшилось, но тюремная администрация умышленно затягивает медицинское обследование, указал на другие нарушения. Отказ врачебной помощи во время тюремного заключения по международным нормам приравнивается к пыткам.

«Информируем, что (…) упомянутое лицо реализовало своё право получить медицинскую помощь, сделать покупки в магазине, увидеться с членами семьи, читать в библиотеке имеющиеся книги», — утверждается в заявлении литовского тюремного департамента. «Письмо против письма, слово против слова. А где правда, остаётся только догадываться», — пишет 15min.lt , приводя ответ тюремной администрации.

О том, что Альгирдас Палецкис, который без передачи обвинений в суд находится в тюрьме уже почти 10 месяцев, имел возможность повидаться дважды со своей женой, но ему было отказано в свиданиях с детьми и отцом, рассказал как адвокат Палецкиса, так и отец политзаключённого Юстас Палецкис. Они же подтвердили, что даже визуально видно, как за почти 10 месяцев тюрьмы пошатнулось здоровье Альгирдаса Палецкиса. При этом в осмотре врачом заключённому было отказано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 19 декабря 2018 года объявили о нейтрализации «сети российских шпионов». Был арестован Альгирдас Палецкис и ещё 5 или 6 лиц, фамилии которых не раскрывают. Палецкис в тюрьме к тому моменту находился уже почти два месяца, в Литве пояснили, что прибегли к «тайному аресту» для выявления всей «шпионской сети».

Палецкиса обвиняют в сборе информации о судьях, прокурорах и всех должностных лицах, которые участвовали в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Якобы по заказу российских спецслужб собиралась открытая информация обо всех лицах, чтобы впоследствии возбудить против них в России уголовные дела с последующим запросом в Интерпол.

Напомним, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Литва удерживает под стражей гражданина России, полковника запаса Юрия Меля, страдающего тяжелой формой диабета. Он был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. На тот момент 47-летнего калининградца обвиняли в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. Мель осуждён на 7-летний срок заключения.

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