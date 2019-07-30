Исламабад, , 15:04 — REGNUM

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил сотрудникам СМИ в Исламабаде об улучшении отношений между США и его страной. Об этом 30 июля сообщает Geo TV.

«Сближение было связано с общими взглядами на проблему Афганистана, что было зафиксировано на встрече премьер-министра Имран Хана и президента Дональда Трампа»

Шах Махмуд Куреши

Это открыло новую главу во взаимоотношениях Пакистана и Соединенных Штатов, подчеркнул глава пакистанского внешнеполитического ведомства, добавив, что визит был крайне успешным.

Напомним, отношения между США и Пакистаном несколько улучшились после официального визита главы пакистанского правительств в Вашингтон. Стороны договорились о сотрудничестве по ряду вопросов, в том числе о решении кризиса в Афганистане.

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