Исламабад, 30 июля 2019, 15:04 — REGNUM
Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил сотрудникам СМИ в Исламабаде об улучшении отношений между США и его страной. Об этом 30 июля сообщает Geo TV.
«Сближение было связано с общими взглядами на проблему Афганистана, что было зафиксировано на встрече премьер-министра Имран Хана и президента Дональда Трампа»
Это открыло новую главу во взаимоотношениях Пакистана и Соединенных Штатов, подчеркнул глава пакистанского внешнеполитического ведомства, добавив, что визит был крайне успешным.
Напомним, отношения между США и Пакистаном несколько улучшились после официального визита главы пакистанского правительств в Вашингтон. Стороны договорились о сотрудничестве по ряду вопросов, в том числе о решении кризиса в Афганистане.
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