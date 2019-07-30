Лондон, , 14:59 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил своим советником по связям с общественностью бывшего журналиста Ли Кейна, который ранее критиковал Консервативную партию Соединенного Королевства. Об этом 30 июля сообщает Evening Standard.

По данным издания, в 2010 году Кейн работал в таблоиде Daily Mirror, исполняя роль, по мнению бывших коллег, комического персонажа в костюме курицы и издеваясь над политиками, в том числе консерваторами.

Однако в 2016 году он перешел в другой лагерь и поддержал агитационную кампанию в пользу выхода Великобритании из Евросоюза, которую в то время возглавлял действующий премьер-министр и против которой выступало Daily Mirror.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил новым главой МВД Прити Пателя. Также он оставил на своей должности министра по делам Brexit Стивена Барклая. При этом брат премьер-министра — Джо Джонсон — получил должность государственного министра в департаменте бизнеса.

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