Ташкент, 30 июля 2019, 14:57 — REGNUM
«Дорожная карта» по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства между Узбекистаном и Казахстаном будет утверждена 19−20 августа, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Министерства сельского хозяйства Узбекистана.
Как отмечает ведомство, об этом говорилось в ходе встречи министра сельского хозяйства Узбекистана Жамшида Ходжаева и его казахстанского коллеги Сапархана Омарова.
«В ходе встречи такие вопросы, как выращивание в Ташкентской области и Ферганской долине чечевицы и сои с применением опыта Казахстана, проведение исследований по выращиванию соответствующих условиям Узбекистана сортов пшеницы и ячменя, цифровизация сельского хозяйства и обмен опытом в этом направлении», говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи стороны договорились подготовить несколько проектов в рамках региональной конференции ФАО, которая состоится 2020 года в Узбекистане.
«В данное время прибывшие из Казахстана члены рабочей группы по развитию сельского хозяйства с целью расширения сотрудничества изучают возможности Узбекистана», отмечает министерство.