Ташкент, , 14:57 — REGNUM

«Дорожная карта» по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства между Узбекистаном и Казахстаном будет утверждена 19−20 августа, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Министерства сельского хозяйства Узбекистана.

Как отмечает ведомство, об этом говорилось в ходе встречи министра сельского хозяйства Узбекистана Жамшида Ходжаева и его казахстанского коллеги Сапархана Омарова.

«В ходе встречи такие вопросы, как выращивание в Ташкентской области и Ферганской долине чечевицы и сои с применением опыта Казахстана, проведение исследований по выращиванию соответствующих условиям Узбекистана сортов пшеницы и ячменя, цифровизация сельского хозяйства и обмен опытом в этом направлении», говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи стороны договорились подготовить несколько проектов в рамках региональной конференции ФАО, которая состоится 2020 года в Узбекистане.

«В данное время прибывшие из Казахстана члены рабочей группы по развитию сельского хозяйства с целью расширения сотрудничества изучают возможности Узбекистана», отмечает министерство.