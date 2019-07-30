Киев, , 14:52 — REGNUM

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко потерял контроль над столицей и должен покинуть занимаемую должность. Такое мнение во время сегодняшнего брифинга, трансляцию которого вёл телеканал «112 Украина» высказал руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжении последних пяти лет, и мэр города Киева Виталий Кличко подтвердил, что, действительно, это его слова, он не контролирует Киевскую раду», — сказал Богдан.

По его словам, если Кличко не будет находить компромиссы, он не сможет получить большинства в Киевсовете, а соответственно, «он не сможет быть эффективным мэром».

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Богдан напомнил, что, согласно конституции Украины и закону о местных госадминистрациях Кличко должен сложить свои полномочия, как и все главы государственных администраций, перед новоизбранным президентом. Однако, по словам Богдана, пока представления от правительства страны об увольнении мэра Киева не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в правительство Украины требование об увольнении мэр Киева Виталий Кличко с занимаемой должности. Как следует из документа, основанием для отставки Кличко является то, что со сменой главы страны нужно менять чиновников и мэров. В письме отмечено, что в случае избрания нового президента главы местных госадминистраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых.