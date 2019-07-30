Сухум, , 14:52 — REGNUM

Министерство иностранных дел Абхазии выразило серьезную озабоченность в связи с началом в Грузии многонациональных военных учений Agile Spirit (Проворный дух) 2019, проходящие с 27 июля до 9 августа. Об этом сообщает ИА «Апсныпресс».

Министерство считает, что партнёрам Грузии необходимо признать ошибочность и возможные взрывоопасные последствия проведения таких учений.

«Данные учения негативно влияют на безопасность всех без исключения соседних стран и носят дестабилизирующий характер», — заявили в министерстве.

В пресс-службе ведомства отметили, что данная деструктивная политика напрямую угрожает национальной безопасности Абхазии, а также нарушает основы безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

В МИДе Абхазии заявили, что республика намерена поставить вопрос о намеренной провокации в связи с учениями в повестку ближайшего раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.