Сухум, 30 июля 2019, 14:52 — REGNUM
Министерство иностранных дел Абхазии выразило серьезную озабоченность в связи с началом в Грузии многонациональных военных учений Agile Spirit (Проворный дух) 2019, проходящие с 27 июля до 9 августа. Об этом сообщает ИА «Апсныпресс».
Министерство считает, что партнёрам Грузии необходимо признать ошибочность и возможные взрывоопасные последствия проведения таких учений.
«Данные учения негативно влияют на безопасность всех без исключения соседних стран и носят дестабилизирующий характер», — заявили в министерстве.
В пресс-службе ведомства отметили, что данная деструктивная политика напрямую угрожает национальной безопасности Абхазии, а также нарушает основы безопасности и стабильности на Южном Кавказе.
В МИДе Абхазии заявили, что республика намерена поставить вопрос о намеренной провокации в связи с учениями в повестку ближайшего раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.