Джакарта, , 14:52 — REGNUM

Индонезия отправила семь контейнеров с нелегально ввезенными отходами обратно во Францию и Гонконг, сообщает Le Figaro.

Cогласно таможенной службе Индонезии, расположенной на острове Батам, контейнеры содержали бытовые отходы, пластик и другие опасные материалы.

«Контейнеры с мусором отправили в понедельник, 29 июля. Пять контейнеров вернутся в Гонконг, а два других — во Францию», — заявил французским журналистам Сусила Брата, сотрудник таможни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году власти Китая приняли решение прекратить импорт пластиковых отходов, что вызвало хаос на мировом рынке вторичной переработки и вынудило развитые страны найти новые пункты вывоза отходов. С тех пор огромное количество мусора было перенаправлено в страны Юго-Восточной Азии, где возможности переработки ограничены. Ранее Индонезия вернула восемь контейнеров в Австралию и пять в США.

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