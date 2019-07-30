Сухум, , 14:51 — REGNUM

В Министерстве иностранных дел Абхазии прокомментировали заявление грузинского МИД о том, что в Абхазию «не будут выполняться международные рейсы». Министерство иностранных дел Абхазии расценило данное заявление как попытку грузинской стороны к международной изоляции и вмешательству во внутренние дела республики. Об этом сообщает ИА «Апсныпресс».

«Совершенно очевидно, что в данном случае имеет место подмена понятий, когда межгосударственные отношения Абхазии с другими странами преподносятся международному сообществу как контроль России над «оккупированной территорией», — заявили в министерстве. В пресс-службе МИД также отметили, что грузинская сторона игнорирует сложившиеся политические реалии в регионе.

Министерство заявило, что Абхазия и впредь намерена продолжать налаживать контакты с мировым сообществом. Кроме того, в МИД Абхазии указали, что действия грузинской стороны нарушают право на свободу передвижения, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля Абхазия объявила о восстановлении аэропорта «Сухум» и о возобновлении в перспективе международного авиасообщения, 30 июля МИД Грузии выразил протест этому заявлению.