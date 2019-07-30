Исламабад, 30 июля 2019, 15:00 — REGNUM
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Индия не готова участвовать в двусторонних переговорах с Пакистаном по поводу Кашмира, об этом 30 июля сообщает Geo TV.
Выступая перед СМИ в Исламабаде, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что индийский Кашмир является спорной территорией, поэтому любые демографические изменения здесь недопустимы.
Напомним, отношения между Пакистаном и Индией остаются напряженными с самого начала независимого существования двух стран. Причиной противоречий является спорная территория Кашмира, за которую страны вели несколько кровопролитных войн.
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