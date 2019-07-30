Москва, , 14:41 — REGNUM

В Госдуме допускают, что лесными пожарами в Сибири пытаются скрыть незаконные рубки леса, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

«Трудно не поверить мнению защитников леса о том, что лесными пожарами пытаются скрыть незаконные рубки леса, китайские лесопромышленники в сговоре с российскими чиновниками и черными лесорубами хищнически уничтожают тайгу Сибири и Дальнего Востока, а потом поджигают сучья и кору. Пожар все спишет!» — отметил депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ).

По самым скромным подсчетам, ежегодно в пожаре гибнет в три раза больше леса, чем вырубается официально, добавил парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что ущерб от лесных пожаров рассчитывают, исключительно исходя из стоимости древесины, которую можно было бы там заготовить, то есть фактически ущерба нет.

«Вред природе и здоровью людей вообще никто не оценивает», — указал депутат.

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