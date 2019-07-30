Москва, , 14:41 — REGNUM

Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов задержан на выходе из мэрии Москвы, куда прибыл для переговоров по митингу 3 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь партии в Twitter.

«Прямо после переговоров по митингу, на выходе из здания правительства Москвы, был задержан Михаил Светов. Посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении», — написал он.

Он добавил, что Светова увезли на тонированном белом автобусе, при этом связи с ним нет.

Сам Михаил Светов последнее сообщение в социальных сетях оставил около часа назад, рассказав об итогах переговоров с мэрией. По ним единственным вариантом для массовой акции оставалась площадь Сахарова в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Москве прошёл несанкционированный митинг оппозиции. Полиция задержала более тысячи его участников.