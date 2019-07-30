Москва, , 14:52 — REGNUM

Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу кандидата в депутаты Московской городской думы Сергея Митрохина признать действительными подписи его избирателей и повторно рассмотреть вопрос о его регистрации как кандидата. Об этом стало известно 30 июля в ходе заседания рабочей группы.

«Окружная избирательная комиссия признала недействительными 618 подписей. В пользу кандидата предлагается засчитать 203 подписи. Тогда 415 у кандидата подписей недействительных, а достоверных — 4525 подписей, чего с небольшим запасом хватает для регистрации», — цитирует слова члена МГИК Дмитрия Реута ТАСС.

Рабочая группа предлагает Мосгоризбиркому повторно провести проверку подписных листов и документов Митрохина.

Напомним, кандидат баллотируется в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Всего на выборах зарегистрировано 233 кандидата, из которых окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57.