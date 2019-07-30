Джакарта, , 14:29 — REGNUM

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что решение о переносе столицы государства с острова Ява на Калимантан должно быть серьезно рассмотрено, особенно в отношении вероятности возникновения пожаров на суше из-за торфяников, сообщает Antaranews.

«Будьте осторожны, если, например, на Калимантане много торфяников, они могут гореть», — заявил Юсуф Калла журналистам в своей резиденции в Джакарте.

Юсуф Калла напомнил, что новая столица должна отвечать ряду требований, а именно географически находится в центре страны, обладать не менее 60 000 гектаров свободных земель и иметь низкую вероятность возникновения стихийных бедствий.

По его словам, остров Калимантан действительно отвечает ряду условий, но вопрос о переносе столицы Индонезии на Калимантан всё ещё находится на стадии рассмотрения и изучения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо выразил намерение перенести столицу государства с острова Ява. В настоящее время правительство рассматривает подходящие варианты местоположения новой столицы, среди которых район Кутай Картанегара в провинции Восточный Калимантан и муниципалитет Гунунг Мас в провинции Центральный Калимантан.

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