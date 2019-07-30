Улан-Батор, , 14:25 — REGNUM

Председатель великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, находящийся с официальным визитом в Улан-Баторе принял участие в церемонии выпуска серии почтовых марок в обращение, посвящённых 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Турцией.

На церемонии член парламента Монголии Томорбаатарын Аюурсайхан и Мустафа Шентоп подписали конверт первого дня с марками, на котором они поставили оттиск памятного штемпеля.

С этого дня эта серия марок «50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Турцией» официально поступила в почтовое обращение и стала 1046-й по счету серией марок Монголии.

Отметим, председатель великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп прибыл с визитом в Монголию 29 июля. Его визит продолжится по 31 июля.

В понедельник, 29 июля, Мустафа Шентоп и его коллега Гомбожавын Занданшатар провели двусторонние переговоры. Шентоп выразил готовность Турции к дальнейшему развитию дипломатических связей с Монголией, а также готовность турецких инвесторов внести крупные суммы в развитие сельского хозяйства, животноводства, горнодобывающей промышленности, здравоохранения и энергетики Монголии.

Также в ходе беседы спикер турецкого парламента подчеркнул, что террористическая организация гюленистов ФЕТО представляет угрозу для всех стран.

«Террористов ФЕТО в Монголии мы считаем угрозой не только для Турции, но и для Монголии», — заявил Мустафа Шентоп.

В свою очередь спикер монгольского парламента Гомбожавын Занданшатар пообещал учесть предупреждение Шентопа относительно школ ФЕТО в Монголии и заявил, что власти проводят работы по поводу действующих в стране турецких школ.

Отметим, Турция регулярно предупреждает Монголию об опасности работы развёрнутой на территории страны сети ФЕТО. В феврале 2018 года посол Турции в Монголии Ахмет Язел обратил выступил с заявлением о том, что монголо-турецкие школы «финансируются из террористической организации ФЕТО», которая организовала попытку государственного переворота в Турции. А также заявил, что аттестаты выданные этими учебными заведениями не будут признаваться в Турции.

В июле 2018 года в столице агенты турецких спецслужб похитили директора совместной монголо-турецкой школы «Эмпати» в Улан-Баторе Вэйселя Акчая с целью доставки его в Турцию. Но поскольку новость об этом инциденте быстро распространилась в соцсети и в монгольских СМИ власти Монголии задержали турецкий самолет и директор школы остался в Монголии.