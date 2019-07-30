Цхинвал, , 14:25 — REGNUM

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил министерству здравоохранения республики оказать помощь в лечении сотрудников МВД, получивших ранения в перестрелке с преступниками. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания «Ил».

29 июля глава республики навестил в больнице раненых сотрудников МВД. В настоящее время состояние больных продолжает оставаться тяжелым. Бибилов также отметил, что при необходимости нужно приглашать специалистов из России.

Министр здравоохранения Георгий Тотчиев ответил, что в республике имеется всё необходимое для лечения милиционеров. По его словам, в транспортировке раненых в Россию нет необходимости.

Напомним, 16 июля в селе Залда двое сотрудников МВД получили ранения во время перестрелки с разыскиваемыми преступниками, которым удалось скрыться с места происшествия. Однако позднее злоумышленники были задержаны в Грузии.