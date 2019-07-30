Сухум, , 14:08 — REGNUM

Заявление министерства иностранных дел Грузии о недопустимости налаживания авиасообщения в аэропорту Сухума является очередной попыткой изолировать Абхазию. Об этом 30 июля написал глава МИД Абхазии Даур Кове на своей странице в Facebook.

Министр добавил: «Является (заявление МИД Грузии — примечание ИА REGNUM ) очередной, уже привычной и совершенно неудивительной попыткой полной изоляции Абхазии от всего мира. Не получится. Собака лает, караван идёт».

Напомним, 29 июля МИД Грузии распространил сообщение, в котором заявил о недопустимости выполнения авиарейсов в аэропорту Сухума, так как это якобы противоречит международному и грузинскому законодательству.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Грузии отреагировал на возможное возобновление авиасообщения в Абхазии