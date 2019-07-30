Москва, , 14:06 — REGNUM

Новая украинская власть является «новой» лишь внешне, по сути же это тот же самый режим, который пришёл к власти после госпереворота в 2014 году. Об этом заявил общественный деятель Николай Стариков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Есть выражение, что революция поедает своих детей. Сейчас убрали тех, кто сделал госпереворот, то есть провели перезагрузку. Убийства, смерти, сожжённые люди в Одессе — это всё в прошлом. Когда расследуете эти обстоятельства — это туда, к Порошенко. То есть американцы сделали европейское симпатичное лицо новой украинской власти. Но сама власть осталась старая, преступления не расследованы, война продолжается. Поменялась ширма. Одели костюмчик вместо полевого мундира», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый созыв Верховной рады Украины может начать работу с опозданием.

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