Рига, , 14:02 — REGNUM

Эстонская экономика может потерять от 51 до 193 млн евро, когда Соединённое Королевство окончательно выйдет из состава Европейского союза, сообщает rus.err.ee со ссылкой на обзор «Экономические последствия Brexit» Левенкого университета Бельгии.

Окончательная сумма ущерба зависит от того, произойдёт ли выход Великобритании согласно заключенному с Брюсселем соглашению, или же без всякого договора. Также, если сделки не будет, Эстония потеряет 2 700 рабочих мест или 0,45% от их общего числа.

Больше всего негативные последствия от Brexit, согласно прогнозу, ощутит на себе Мальта, Ирландия, Нидерланды, Бельгия и сама Великобритания. Эстония же находится в группе стран, которых влияние Brexit затронет меньше всего. В эту группу входят Румыния, Болгария, Австрия, Греция и Хорватия.

В обзоре также приводится приблизительная общая сумма потерь для всех 27 стран ЕС. Так, если выход Великобритании произойдет на основе договоренностей, то остальные страны — члены ЕС в совокупности потеряют 41 млрд евро или же 168 млрд евро без сделки между Лондоном и Брюсселем. При развитии негативного сценария Евросоюз также потеряет около 1,2 млн рабочих мест.

Основной ущерб от Brexit без сделки будет нанесен пищевой, текстильной, нефтехимической, фармацевтической и химической промышленности в ЕС, отмечается в обзоре.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, главные последствия Brexit как для экономик прибалтийских стран, так и для их граждан можно ожидать в следующих сферах: изменения в дотациях и в бюджете ЕС, возможная «заморозка» основных инфраструктурных проектов — Rail Baltica и выход из БРЭЛЛ, существенные изменения ожидают граждан прибалтийских республик, работающих, постоянно проживающих и обучающихся в Великобритании.

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