Рига, , 13:55 — REGNUM

Третий «энергомост», который свяжет Латвию и Эстонию, будет введен в эксплуатацию в конце следующего 2020 года, сообщает портал rus.lms.lvсо ссылкой на Emerging Europe.

Данный проект подразумевает под собой строительство электроподстанции, которая будет размещена на юго-западе Эстонии в городе Килинги-Нымме, и прокладку линии электропередачи длиной 176 км. Линия с мощностью 330 кВ соединит подстанцию с латвийской столицей по маршруту Руйена-Алоя-Лимбажи-Саулкрасты-ТЕЦ-2.

На сайте независимого оператора системы передачи электроэнергии в Латвии указано, что общая стоимость реализации «энергомоста» составит 84 млн евро. Участниками проекта являются латвийская компания Elko, эстонская Leonhard Weiss Energy и польская Selpol. Цель строительства «энергомоста» — увеличить энергоэффективность в регионе путем повышения пропускной способности и трансграничной передачи энергии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прибалтика до 2025 года намерена разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ. Создание же новой перемычки между Латвией и Эстонией являются одним из этапов по выходу из БРЭЛЛ

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