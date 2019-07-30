Чита, , 13:51 — REGNUM

Чиновников Забайкальского края пересадят на такси с ГЛОНАСС. Ранее их лишили закреплённых на постоянной основе служебных машин, сообщает «ГТРК Чита».

По словам заместителя руководителя администрации губернатора региона Сергея Меркулова, использование такси с ГЛОНАСС поможет фиксировать расход топлива и контролировать перемещения, чтобы госслужащие не могли использовать служебный транспорт в личных целях.

Вызвать себе машину чиновник сможет через мобильное приложение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Забайкалья Александр Осипов заявил, что ожидания чиновников о лёгкой работе не совпадают с тем, какие задачи ставит перед ними правительство. После этого последовало решение лишить их персональных служебных машин, чтобы сэкономить бюджетные средства.

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