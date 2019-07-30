Вильнюс, , 13:44 — REGNUM

Министерство финансов Литвы сегодня, 30 июля, объявило о «важной победе Литвы в вопросе будущих инвестиций ЕС», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причиной стало решение Еврокомиссии изменить классификацию регионов в вопросе финансовых дотаций 2021−2027 годов, в которой Литву решено разделить на два региона: Вильнюсский и центральный и западный регион.

Если бы Литва трактовалась, как один регион, то уровень дотаций ЕС в финансовой перспективе 2021−2027 года был бы значительно ниже, чем при дотациях, разделённых на два региона. Причина — относительная развитость Вильнюса. Столица Литвы сама по себе является единственным растущим городом Литвы (в первую очередь за счёт внутренней миграции), уровень жизни в столице, как и в целом все экономические показатели, значительно превышает показатели в остальной части Литвы. Эти относительно высокие показатели «размывали» общую картину Литвы и заставляли трактовать всю страну, как едва ли не завершающую переходный период, который в скором должен перевести Литву в статус развитых стран, которые сами датируют бедную часть ЕС.

После изменения классификации и разделения Литвы на два региона, Вильнюс, как успешная единица, останется практически без европейской помощи, а вторая часть Литвы сохранит значительную поддержку от ЕС. В литовском минфине утверждают, что в абсолютных цифрах будущая помощь после разделения на два региона составит на 3,6 млрд евро больше, нежели если бы Литва трактовалась ЕК, как один регион.