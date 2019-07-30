Вашингтон, , 13:42 — REGNUM

Спецслужбы США давно использовали боевиков на Ближнем Востоке в собственных целях. Об этом телеканалу «360» заявил бывший сотрудник Службы психологических операций армии США Скотт Беннетт, комментируя заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергея Рудского о сотрудничестве американских военных с представителями радикальных группировок.

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«Это ни для кого это не секрет. Особенно часто этим занимается ЦРУ», — уточнил Беннетт.

По его словам, подобные операции проводились и во время войны в Афганистане — особенно часто к этой практике начали прибегать за несколько лет до начала так называемой «Арабской весны» — в 2008 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге в Минобороны РФ начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американские частные военные компании (ЧВК) «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье». По его словам, на этих объектах в последнее время активно наращивается численность сотрудников американских ЧВК, а также функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти с месторождений «Конако», «Эль-Омар» и «Танак».

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Также Рудской заявил, что на подконтрольной США базе на юге Сирии американцы готовят боевиков, а затем отправляют их на теракты против правительственных войск САР.