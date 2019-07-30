Бангкок, , 13:42 — REGNUM

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла возглавит делегацию Малайзии на 52-й встрече глав МИД стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке (Таиланд), сообщает Antaranews.

Известно, что глава МИД Малайзии отправится в Бангкок в сопровождении высокопоставленных представителей министерства иностранных дел страны.

Ожидается, что во время встречи в Бангкоке министры иностранных дел АСЕАН обсудят вопросы, связанные с развитием сообщества АСЕАН, реализацией проекта политики безопасности АСЕАН до 2025 года, подготовкой к 35-му саммиту АСЕАН, запланированному на ноябрь 2019 года.

Министры иностранных дел государств-членов Ассоциации обсудят и обменяются мнениями по региональным и международным вопросам, в частности, по ситуации в Южно-Китайском море, в штате Ракхайн в Мьянме, а также обсудят меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди прибыла в Бангкок для участия в совещаниях на полях саммита глав МИД стран АСЕАН.

Читайте также: Глава МИД Индонезии прибыла в Бангкок для участия в заседаниях АСЕАН