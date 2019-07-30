Киев, , 13:41 — REGNUM

Вечером в понедельник, 29 июля, заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о намерении создать «всемирный русскоязычный телеканал». Он должен будет «бороться за умы» русскоязычных граждан в Донбассе и Крыму, а также и в остальной России. Борьба будет вестись за государственный счет, хотя у некоторых частных каналов могут купить «их самый классный контент».

В российском министерстве иностранных дел устами Марии Захаровой выразили удивление. Какой, мол, может быть «русскоязычный телеканал», если те же люди на самой Украине не отменяют решений своих предшественников по выдавливанию русского языка из всех возможных сфер общественной жизни?

Однако то, о чем сказала Захарова — это лишь часть вопроса. Есть и другая часть. Президентские, а потом и парламентские выборы на Украине, как известно, выиграл не политик и не политическая партия, а телевизионный продукт — сериал «Слуга народа», опрокинутый в реальность. Почему же коллективному Зеленскому не предположить, что и донбасский вопрос (Крым упомянут тут для проформы) можно решить тем же путем?

К тому же «администрация президента Украины» и «новая украинская власть» — весьма неоднородный коллектив, и мнения одних его представителей могут быть диаметрально противоположны мнениям других. Заявление Тимошенко — вовсе не обязательно заявление коллективного Зеленского. Тимошенко, человек с телевизионным прошлым, предлагает тот способ работы, который ему привычнее.

Теперь уже немногие помнят об этом, но свои инновационные телевизионные планы были у украинской власти и в период президентства Петра Порошенко. Тогда предполагалось по аналогии с Russia Today создать канал Ukraine Tomorrow. Первый рассказывает о сегодняшней реальной России (и мире), второй будет рассказывать о завтрашней виртуальной Украине. На проект потратили много денег, дальнейшая его судьба неизвестна.

Разница межу двумя замыслами показывает, в чем сходство и в чем различия между временем Порошенко и временем Зеленского. Разница вроде бы большая: один канал — с украинским акцентом, другой — русскоязычный, первый — с неопределенным прицелом в большой мир, второй — с прицелом конкретным на бывшие украинские русскоязычные регионы. Вокруг первого продукта витал дух сектантской серьезности, по поводу второго говорят о «классном контенте».

Однако и сходств у двух проектов немало. И тогда и сейчас вместо нормализации реальной жизни предлагается создание виртуального продукта. Картинка не прилагается к реальности, не пиарит уже достигнутые успехи — она заменяет эту реальность и эти успехи. И тогда и сейчас предлагается врать, только о разном и по-разному.

В нынешней администрации президента Украины куда больше людей, знакомых с устройством телевидения, так что с технологической точки зрения их продукт должен быть убедительнее, чем так и не появившийся продукт Ukraine Tomorrow. Но по сути это будет та же самая ложь, а сделает ли эту ложь более приемлемой подхихикивание a la Зеленский вместо грозного покачивания бровями a la Порошенко — большой вопрос.