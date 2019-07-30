Нью-Йорк, США, , 13:46 — REGNUM

Во время несогласованного митинга в Москве 27 июля сотрудники полиции якобы применили чрезмерную силу против протестующих, заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

«Мы призывали российские власти позволить людям участвовать в мирных собраниях без ограничений"‎, — сказал Колвилл, добавив, что применение силы полицией всегда должно быть пропорционально вызову.

По его словам, в ООН обеспокоены тем, что «сотрудники полиции, как представляется, применили чрезмерную силу против протестующих во время митинга"‎.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля оппозиция пыталась устроить несанкционированный митинг перед зданием московской мэрии. Участники незаконной акции начали провоцировать полицейских и нападать на них, в результате стражи порядка были вынуждены задерживать нарушителей закона. Всего были задержаны более тысячи человек, большинство из которых выпустили в этот же день.

Отметим также, что в последние дни внесистемная оппозиция с помощью своих митингов пытается оказать давление на Московскую городскую избирательную комиссию, чтобы та зарегистрировала на выборах в Мосгордуму в качестве кандидатов ряд граждан, среди которых в том числе ближайшие соратники оппозиционного блогера Алексея Навального.

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