Белгород, , 13:22 — REGNUM

Глава Губкинского городского округа Белгородской области Анатолий Кретов подал документы на участие в довыборах в местный совет депутатов. Он состоит в рядах политической партии, однако заявление регистрировал как самовыдвиженец по одномандатному избирательному округу. При этом полномочия он не складывает, оставаясь на занимаемом посту.

«Анатолий Кретов не складывает полномочий главы городского округа», — цитирует председателя избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева портал go31.ru.

После регистрации мэр, скорее всего, уйдёт в отпуск, а свою должность покинет в случае избрания депутатом.

Предложение об отставке главы города прозвучало от некоторых депутатов на заседании Губкинского муниципального совета, где обсуждалась необходимость увеличения тарифов на холодную воду. Довыборы пройдут 8 сентября 2019 года.