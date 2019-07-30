Киев, , 13:11 — REGNUM

Верховная рада вряд ли сможет начать свою работу до 1 сентября, заявил 30 июля глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

«Новый состав Верховной Рады вряд ли будет утвержден до 1 сентября, — заявил он. — А местные выборы не могут начаться и незаконченная реформа органов местного самоуправления"‎.

По данным местных СМИ, это связано с судебными процессами, которые мешают объявить результаты выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам парламентских выборов, состоявшихся на Украине 21 июля, победу с подавляющим преимуществом над конкурентами одержала партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа».

По предварительным данным ЦИК, эта политическая сила получает 254 депутатских мандата из 424, при том что для формирования правящего большинства необходимо 226 мандатов. Вместе с тем, отмечают политологи, перерасчет голосов на отдельных избирательных участках затягивает первое заседание парламента.

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