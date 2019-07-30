Москва, , 13:05 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил судьбы экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

Пётр Порошенко. Майдан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Участь президентов, которые приходят к власти в результате «оранжевых революций», предрешена», — сказал Володин.

Он напомнил, что Саакашвили уехал из Грузии и стал для своей родины невъездным, накануне Порошенко с семьей покинул Украину.

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«И первый, и второй пришли к власти при внешней поддержке и нанесли непоправимый ущерб своим странам», — констатировал спикер Госдумы.

Грузия в результате действий Саакашвили потеряла Абхазию и Южную Осетию, Украина, некогда экономически процветающая и самодостаточная, потеряла суверенитет и погрузилась во внутренние конфликты, в ходе которых были нарушены основополагающие права граждан, защищенные во всех демократических странах, рассуждает парламентарий.

«На этих наглядных примерах, если кому-то мало Ирана, Ирака и Ливии, можно сделать вывод, что еще ни одна революция, привнесенная извне, ни один захват власти, организованный при поддержке других государств, не сделали жизнь людей лучше», — заключил он.

29 июля Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило очередное уголовное дело на бывшего президента Украины Петра Порошенко, в этот раз за его вмешательство в судебный процесс и давление на судей.

Бывший президент Украины Петр Порошенко и его семья улетели в ОАЭ и Германию, сообщают СМИ. Отмечается, что до места назначения они добирались двумя самолетами. Так, 28 июля Порошенко, сын Алексей с женой Юлией и дочерью Елизаветой вылетели из Киева в турецкий Стамбул. Спустя час рейс был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания.

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