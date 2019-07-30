Бишкек, , 13:01 — REGNUM

Агентство Киргизии по привлечению и защите инвестиций планируют переподчинить министерству иностранных дел республики. Об этом 30 июля заявил официальный представитель МИД Киргизии Уланбек Дыйканбаев, сообщает издание 24.kg.

В настоящее время агентство находится в подчинении правительства. Представитель МИД отметил, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для преобразования агентства. После изменений ведомство будет называться агентство по привлечению инвестиций и продвижению экспорта.

Дыйканбаев добавил, что эти меры позволят скоординировать действия по привлечению иностранных инвестиций и реализации проектов в рамках уже достигнутых договоренностей.

Напомним, агентство по привлечению и защите инвестиций при министерстве экономики Киргизии было создано в 2015 году. В 2017 году статус ведомства был повышен, а структура переподчинена премьер-министру республики.

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