Москва, , 12:58 — REGNUM

В России идет модернизация самолетов-амфибий Бе-12 «Чайка». Модернизированная версия будет охотиться за атомными подводными лодками (АПЛ) противника. Речь идет о полной замене бортового оборудования, оснащении новым гидроакустическим комплексом, датчиками обнаружения и детектором магнитных аномалий. Самолет также получит улучшенные глубинные бомбы и торпеды. Об этом пишет газета «Известия».

Бе-12 поступил на вооружение еще советского военно-морского флота в 1960-х годах. Производство этого самолета было завершено в 1973 году. Однако за счет своих изначально заложенных уникальных характеристик и нынешней модернизации он может принести большую пользу и в настоящее время.

По мнению специалистов, такой самолет за два-три часа способен провести исследование половины Балтийского или Черного моря. Для выполнения подобной задачи противолодочному кораблю понадобиться два-три дня.

Летающая лодка обладает отличными мореходными качествами: она может приводниться и взлететь с водной поверхности при волнении моря в три балла. Машина оборудована и трехопорным шасси для посадки на наземные аэродромы. Максимальная скорость самолета составляет 550 км в час. В ходе патрулирования самолет летит на крейсерской скорости в 320 км в час. Дальность полета — до 4 тыс. км. Тактический радиус действия составляет 600−650 км. В этом радиусе летающая лодка может действовать более трех часов.

Самолет Бе-12 оснащен противолодочными бомбами ПЛАБ-250−120 и ПЛАБ-50, сбрасываемыми на обнаруженную субмарину противника с высоты от 50 метров до 8 километров. Основным ударным оружием этой боевой машины являются самонаводящиеся торпеды АТ-1 и АТ-1М. Данные торпеды могут найти цель на расстоянии 1,5 километра от места своего приводнения. Кроме того, существует модификация самолета, способная нести ядерные противолодочные бомбы СК-1 «Скальп», поражающие подлодку противника на глубине до полукилометра.