Бангкок, , 12:50 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди прибыла в Бангкок (Таиланд) для участия во встречах на полях саммита глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Во вторник, 30 июля, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди проведет встречу с представителями межправительственной комиссии по правам человека АСЕАН и встречу с комиссией по зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии.

Известно также, что с 31 июля по 2 августа Ретно Марсуди примет участие в пленарном совещании глав МИД стран АСЕАН, встрече министров иностранных дел стран Восточной Азии и региональном форуме АСЕАН.

Кроме того, глава МИД Индонезии проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел Австралии, Великобритании, Китая, Вьетнама, а также со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Мьянме.

Напомним, серия встреч пройдет в Бангкоке с 30 июля по 2 августа 2019 года. В них примут участие министры иностранных дел из 10 стран-членов АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также главы МИД стран-партнеров Ассоциации, а именно США, Австралии, Индии, Канады, Японии, Южной Кореи, Российской Федерации, Новой Зеландии, Китая и Европейского союза.