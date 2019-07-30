Лондон, , 14:00 — REGNUM

Нефтеналивные танкеры, принадлежащие транснациональной нефтегазовой компании BP (BP.L), не используют маршрут через Ормузский пролив. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил во вторник, 30 июля, главный финансовый директор британской компании Брайан Гилвари.

«Нефтегазовая компания в настоящее время не планирует проводить свои суда через пролив», — сказал Гилвари, добавив, что BP осуществляет морские перевозки нефти из региона с помощью зафрахтованных танкеров.

«Мы будем продолжать осуществлять отгрузку, но вы не увидите там никаких танкеров с флагом BP в ближайшее время», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, об аресте британского нефтяного танкера в Ормузском проливе объявил Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана 19 июля. Данное действие вызвало резкую критику со стороны Лондона.