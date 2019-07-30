Минск, , 12:46 — REGNUM

Как парламентские, так и президентские выборы в Белоруссии будут проведены в строгом соответствии с законодательством республики. Об этом сегодня, 30 июля, во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной заявил президент страны Александр Лукашенко.

Выборы в Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства напомнил, что выборы в парламент намечены на 2019 год, а голосовать за президента страны граждане будут в 2020 году.

«Мы уже чётко определились, — отметил белорусский лидер. — Несмотря на прогнозы некоторых «знатоков» о том, что Лукашенко в нынешнем году […] быстренько проведёт президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго».

Глава Белоруссии заявил, что «это полное заблуждение».

«Как я и обещал, всё будет по закону и в рамках Конституции», — приводит пресс-служба главы государства слова Лукашенко.

Что касается международных наблюдателей во время избирательных кампаний, то Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда придаёт этому большое значение, однако не намерена ни приглашать экспертов в угоду кому-то, ни запрещать им въезд в страну.

Напомним, срок полномочий у парламента и президента Белоруссии истекает в один год — в 2020 году. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Тем не менее глава государства в Послании белорусскому народу и Национальному заявил, что в 2019 году в стране состоятся выборы в палату представителей и Совет республики. А на следующий год будут проведены президентские выборы.