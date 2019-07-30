Киев, , 12:40 — REGNUM

Во вторник, 30 июля, в одном из украинских СМИ было опубликовано интервью бывшего президента страны Петра Порошенко, в котором он заявил, что «не собирается ни от кого прятаться» даже в том случае, если его лишат депутатской неприкосновенности. Интересно, что в тот же самый день Порошенко, согласно данным других украинских СМИ, покинул страну — но, по всей видимости, временно, для очередного мальдивского отпуска.

Петр Порошенко

По словам бывшего президента Украины, ему не за что краснеть и не за что переживать. Бояться он перестал «еще на фронте в 2014 году». Задержать его могут, только если правосудие будет «политическим». Или чтобы отвлечь внимания от проблем в экономике. А прятаться он не будет, потому что это было бы «большим подарком Путину». Ведь именно Путин (если кто-то забыл, то Порошенко напомнил) является его оппонентом, а никакой не Зеленский.

Место, в котором прячется Пётр Порошенко сейчас, называется «альтернативная реальность». В реальном мире он в период своего президентства не останавливал гражданскую войну, чтобы зарабатывать на ней, и все пять лет монетизировал свой пост, щедро используя бюджетные деньги для поддержки собственных предприятий и смело прибегая к помощи судов и правоохранительных органов для сокрытия преступлений.

В альтернативной реальности Порошенко, как выясняется, не только «выносил раненых с майдана», но и был «на фронте». Из кресла депутата Верховной рады (которое нужно именно для неприкосновенности) он продолжает без устали бороться с Путиным. Никаких преступлений он не совершал, Украина под его руководством боролась с агрессором, а также уверенно шла по пути евроатлантических ценностей.

Непрерывное повторение всех этих мантр должно обеспечить прежде всего внутренний покой бывшего президента Украины. Также оно должно держать в должном тонусе его электорат, готовый вести бесконечный виртуальный бой. Кроме того, это камлание должно напоминать о существовании Порошенко его западным «партнерам». Что, в свою очередь, призвано останавливать новую власть от того, чтобы посадить Порошенко.

Весь этот сектантский аутотренинг в духе Александра Турчинова работает только до тех пор, пока оппоненты с этим мирятся. Если желающие посадить Порошенко добьются от полиции и прокуратуры серьезных шагов, альтернативная реальность схлопнется в одну секунду. Выяснится, что не было ни фронта, ни выноса раненых, ни евроатлантического выбора. Что было только много слов, много вранья и много воровства, а теперь остаются только Мальдивы.

Если успеет.