Киев, , 12:31 — REGNUM

В украинской парламентской фракции «Слуга народа» депутаты делятся на группы влияния, представляя интересы крупных украинских бизнес-групп. Об этом 30 июля заявила в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Светлана Кушнир.

Она прогнозирует, что какое-то время депутаты от «Слуги народа» будут придерживаться общего политического вектора.

«Не думаю, что пока кто-то будет идти против общего вектора. Что значит контролировать группы? С группами придется договариваться. Понятно, что часть депутатов, которые так или иначе были причастны к олигархам, к нашим крупным бизнесменам: Пинчуку (владелец корпорации «Интерпайп»), Коломойскому и другим, будут ориентироваться на них по тем вопросам, которые конкретно интересны политическим группам. Они будут ориентироваться на принятие тех решений, которые им будут выгодны», — сказала Кушнир.

По её словам, сегодня ни Пинчук, ни Коломойский, ни собственник группы СКМ Ринат Ахметов не готовы идти на открытую конфронтацию с президентом Владимиром Зеленским.

«Не думаю, что сейчас кто-то из этих олигархов-бизнесменов готов входить в открытую конфронтацию. Поэтому в первые месяцы будет определяться состав этих групп, возможно, будут перетекания. Мы еще до конца не знаем, как разрешится ситуация с назначением на должности в министерствах и ведомствах…» — добавила Кушнир.

Кроме того, она предложила создать систему стимулов и противовесов для депутатов коалиции, чтобы укрепить их единство.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что в Верховной раде создана монокоалиция, которая займет все министерства.

«Коалиция заберет все министерские кресла. Нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти», — сказал Герус.