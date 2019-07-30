Пекин, 30 июля 2019, 12:30 — REGNUM
Китай не согласен с позицией Японии по вопросу создания многостороннего соглашения взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом 30 июля заявила глава МИД КНР Хуа Чуньин.
«Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключенный между Россией и США», — заявила Чуньин.
По ее словам, если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно призвал к созданию нового ДРСМД, включающего в себя все ядерные державы.
Отметим, что страны Евросоюза призвали Россию сохранить ДРСМД и признались, что они глубоко обеспокоены развитием событий в связи с договором, который может закончиться 2 августа 2019 года.
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