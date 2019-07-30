Пекин, , 12:30 — REGNUM

Китай не согласен с позицией Японии по вопросу создания многостороннего соглашения взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом 30 июля заявила глава МИД КНР Хуа Чуньин.

Китайская баллистическая ракета средней дальности «Дунфэн-21» DF-21D (cc) IceUnshattered

«Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключенный между Россией и США», — заявила Чуньин.

По ее словам, если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно призвал к созданию нового ДРСМД, включающего в себя все ядерные державы.

Отметим, что страны Евросоюза призвали Россию сохранить ДРСМД и признались, что они глубоко обеспокоены развитием событий в связи с договором, который может закончиться 2 августа 2019 года.

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